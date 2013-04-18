«Свобода» требует задержать провокаторов с антисемитскими лозунгами

Представители “Свободы” считают необходимым задержать людей, которые 6 апреля пришли на митинг оппозиции в Черкассах в футболках с надписью “Бей жидов”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал представитель “Свободы” Юрий Сиротюк.

По его словам, в этих футболках были представители Партии регионов. В то же время, отметил Ю.Сиротюк, милиция не задерживала этих людей, потому он лично вместе с участниками митинга задержал нескольких из них и передал в милицию. Кроме того, Ю.Сиротюк добавил, что они также записали номер автомобиля, из которого осуществлялся контроль над этой акцией.

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“Прошло 2 недели - ни одного задержанного по этому делу нет”, - сказал он.

Также Ю.Сиротюк отметил, что власть разжигает в стране межнациональную вражду, и на протяжении последних 3 лет “в стране царит политика украинофобии, ненависти ко всему украинскому”.