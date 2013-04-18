В Киеве открылась выставка «Голодомор 1946-1947 годов»

В мероприятии, которое состоялось в Мемориале памяти жертв голодоморов в Украине, приняли участие лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок, депутаты-националисты Алексей Кайда, Игорь Янкив, Юрий Бублик, Анатолий Витив, Игорь Сабий, сообщили УНИАН в «Свободе».

Экспозиция содержит факсимильные копии документов, которые свидетельствуют об искусственном характере голода, а также десять плакатов, которые иллюстрируют причины голодомора 1946-47 гг., рассказывают об авторах преступления во главе со Сталиным; на плакатах обозначены территории, куда отправляли зерно, отобранное у украинцев, конкретизирована география голодомора и механизм его внедрения; показано положение украинских крестьян и их попытка спастись, отмечены потери Украины от голодомора 1946-47 лет, отмечается в сообщении.

Также в рамках выставки проходит демонстрация короткометражного документального фильма, созданного на основе документов и исторической хроники.

Авторы выставки отмечают, что количество жертв голода 1946-47 гг. составило не менее 2 млн украинцев.

Мероприятие началось с зажжения свеч, которые участники расположили на большом металлическом кресте в центре мемориала. Молитву выполнил фольклорный ансамбль «Божичи».

О.Тягнибок во время открытия выставки подчеркнул, что в «минувшем столетии наша нация пережила три больших голодомора: 1921-22, 1932-33 и 1946-47 лет. За эти годы было истреблено около десяти миллионов украинцев. Ни одна нация не пережила подобного. Кто пережил хотя бы что-то похожее на голодоморы в Украине – те страны культивируют национальную память и строят на этом государственную политику. У нас же все искажено. Однако я верю, что справедливость будет восстановлена, в том числе и историческая. Нам необходимо собирать и распространять информацию об этой трагедии и передавать ее нашим детям».