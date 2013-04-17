Регионал: Азаров будет премьером до 2015 года, это гарантированно

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", цитирует Украинская правда.

На вопрос: "Когда Партия регионов или руководство государства сменит главу правительства на более молодого реформатора? Когда это будет? Это все будет сделано руками оппозиции, но с вашей помощью?", депутат ответил: "Нет, я не думаю, что с нашей помощью. Я уверен, что Николай Янович будет...".

"Вечного ничего не бывает. Но будет работать до 2015 года, до выборов президента. Это гарантировано", - добавил Смитюх.

"Если бы Партия регионов была заинтересована в отставке правительства, она сама инициировала бы этот вопрос. И он был бы результативным", - отметил он.

"Но я считаю, что, если вернуться к этой идее относительно отставки правительства, по моему убеждению, оно звучит уже не первый год. Оно звучит с 2010 года. И всегда в нашей истории звучало в Верховной Раде, оппозиционные силы требовали изменения любого премьера", - отметил регионал.

"У нас было 24 или около того премьера - против всех всегда стоял вопрос увольнения. Мы тоже требовали сменить, тоже ставили недоверие. Это естественно", - признался он.

"Но надо, в конце концов, нам всем понять, что если есть возможность достичь этого результата, то надо его ставить. Оппозиция заранее знает, что они не достигнут этого результата, потому что нет голосов. Но вопрос поднимается" - сказал Смитюх.

Он также выразил уверенность, что, несмотря на свои заявления, Коммунистическая партия не поддержит отставку Кабмина.

"Не будут голосовать коммунисты за отставку правительства. Если Вы посмотрите на все время пребывания коммунистической фракции в Верховной Раде, они имеют свои прагматические дальновидные планы. И этими планами они руководствуются", - сказал депутат.

"Я с глубоким уважением к Вам отношусь, не полагайтесь, что коммунисты будут голосовать, они могут выражать лозунги, требовать каких-то действий, но идти на те события, которые связаны с отставкой правительства, они не пойдут на это. Я уверен в этом", - добавил он.