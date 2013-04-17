Томенко: Янукович еще не готов к роспуску Верховной Рады

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, об этом он сказал, комментируя высказывание Президента относительно возможного роспуска парламента.

В частности, по словам Н.Томенко, Президент не пойдет на роспуск ВР, поскольку при таких обстоятельствах следующие выборы состоятся по смешанной системе.

«А все эксперты, аналитики убеждены: если состоятся досрочные парламентские выборы по нынешней смешанной системе, то, несмотря на ее критику, все равно большинство будет сформировано «Батькивщиной», «УДАРом» и «Свободой», - отметил политик.

Потому, по его словам, Президент пойдет на досрочные выборы только в случае исключительно мажоритарной системы выборов, которую полностью можно будет контролировать и формировать собственное не только простое, но и конституционное парламентское большинство.

«Цель команды Президента – обеспечить такой парламент, в котором можно было бы «откорректировать» следующую президентскую кампанию: либо перенести выборы Президента в Верховную Раду, либо проводить эти выборы в один тур для того, чтобы реализовать, как говорят сегодня в команде Януковича, главная задача «Наша цель - 2020», то есть - пролонгировать полномочия нынешнего Президента, как минимум, до 2020 года», - отметил Н.Томенко.

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Как сообщал УНИАН, В.Янукович заявлял, что готов к досрочным парламентским выборам в случае, если ВР не будет работать.

«Я обеспокоен тем, что политики «заигрались» в Верховной Раде, из-за чего страдают простые люди и страна в целом. Если будут требовать обстоятельства, я готов на реализацию жесткого сценария - досрочные парламентские выборы», - сказал Президент.

«Неработающий парламент Украине не нужен. Он слишком дорого обходится стране. Не сможете договориться - люди изберут новых депутатов», - добавил В.Янукович.