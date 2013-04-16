Луценко в тюрьме понял, кто виноват и что делать

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко назвал 5 основных направлений развития Третьей украинской республики, к которым в первую очередь отнес евроинтеграцию страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Народная самооборона", об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«В тюрьме я постоянно возвращался к вопросу неудачи Помаранчевой команды и меня, в частности, в МВД. Опуская детали, мой вывод сводится к тому, что у нас был вождь, но никто не знал ни его команды, ни планов. Результат на поражение был запрограммирован», - написал Ю.Луценко.

Политик уверен, что «на старом дефективном, карательном, часто кровавом фундаменте СССР нельзя построить европейское демократическое государство».

«Вывод - процесс изменений нужно поставить с головы на ноги: сначала концепция новой страны, потом единый кандидат в Президенты, его команда и лишь за этим - народная волна под выборы», - отметил Ю.Луценко.

Он также определил основные направления Третьей украинской республики:

«1. Евроинтеграция любой ценой. Иначе черная дыра Кремля втянет нас опять в мрак прошлого, которое там никогда не проходит.

2. Демонополизация и деолигархизация экономической и политической системы. Без этого не будет ни эффективной экономики, ни социальных стандартов. Предложение очень простое - все налоги платятся в Украине, если нет - появляется вопрос о законности приватизации 90-х плюс принудительная демонополизация по примеру США.

3. Полноценное самоуправление. Проблемы должны решаться там, где живут люди.

4. Формирование модерной украинской идентичности.

5. Ликвидация карательной системы ГПУ-МВД-суды. Принятие новых законов под новые силовые и судебные структуры. Набор персонала с нуля. Профессионализм можно получить, нравственность – нет».

Ю.Луценко также отмечает, что «это - лишь мои тезисы. Больше знают многие умные неравнодушные профи. Хочу помочь сесть им за круглый стол».

«С новым виденьем Третьей украинской республики появится смысл идти на выборы, чтобы изменить не фамилию Президента, а страну, где мы живем», - резюмирует Ю.Луценко.

Как сообщалось, Президент Украины Виктор Янукович 7 апреля помиловал Ю.Луценко, который отбывал четырехлетний срок в Менской колонии за растрату госсредств в особо крупных размерах. В тот же день Ю.Луценко вышел на свободу.

Впоследствии Ю.Луценко заявил, что не собирается создавать новую партию, а намерен разработать план действий для спасения Украины от действующей власти.

По его словам, Украина нуждается не в новых партиях, а в новом движении, которое будет подталкивать оппозицию к победе. "Мы способны опять повторить феномен "2004" (Помаранчевая революция)... В Украине не хватает стратегии, в Украине - много тактики. Мы нуждаемся в объединении мнений. Оппозиции не хватает единения с людьми. Я должен, по крайней мере, попробовать и предложить людям объединиться не под отдельным кандидатом, а объединиться под идеей", - сказал Ю.Луценко.