Гайдук допускает, что активы Щербаня имели ценность

Допрошенный сегодня в качестве свидетеля один из основателей ИСД Виталий Гайдук заявляет, что ему ничего не известно о судьбе активов, которые принадлежали убитому народному депутату Евгению Щербаню.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Гайдук сказал сегодня, давая показания на допросе в суде по делу об убийстве Е.Щербаня.

В то же время свидетель допустил, что все активы, если они существовали, наверное, имели какую-то ценность, в случае, если “это были материальные активы”.

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Также В.Гайдук отметил, что он не получил никакой прибыли и преференций после смерти Е.Щербаня. Также ему не известно, получали ли таковые какие-то другие лица.