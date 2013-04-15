Ефремов считает, что реальных рисков для Одарченко нет

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что суд не сможет лишить народного депутата от “Батькивщины” Юрия Одарченко полномочий на тех основаниях, которые были обнародованы в СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга.

“То, что я прочитал в Интернете по этому вопросу, то, по моему глубокому убеждению, это было сделано на каком-то уровне личностных каких-то отношений. Кто-то куда-то подал и что-то там собирается рассмотреть суд, не существующая уже фирма и так далее. Если то, что написано у вас, то никаких оснований у суда не будет принять соответствующее решение (о лишении Ю.Одарченко депутатского мандата — УНИАН)”, - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Ю.Одарченко заявил, что его хотят лишить депутатских полномочий, подчеркнув, что 17 апреля Киевский административный окружной суд будет рассматривать соответствующее дело.

По его словам, это дело основывается на иске гражданина Горбатова о том, что регистрация Ю.Одарченко депутатом прошла с нарушением закона, поскольку на момент регистрации он был членом правления общества с ограниченной ответственностью.

В качестве доказательства к исковому заявлению приобщается протокол общего собрания ООО "Донецк-Аква" об избрании Ю.Одарченко членом правления.

При этом Ю.Одарченко подчеркнул: “Я хочу абсолютно четко заявить, что не являюсь членом никакого правления, никаких обществ. Вообще не знаю структуры “Донецк-Аква”. Я вообще не знаю, что это такое, никогда не знал ни должностных лиц, и не имею представления, что это за структура”.