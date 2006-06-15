Состоится рассмотрение дела “Пискун против Президента”

19 июня в 14.00 в помещении Высшего административного суда состоится заседание в деле о восстановлении Святослава ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины, отметив, что в Минюст поступила соответствующая повестка-сообщение ВАСУ.

В частности, как отметили в пресс-службе министерства, суд будет рассматривать дело по кассационной жалобе С.ПИСКУНА на постановление Апелляционного суда Киева от 23 февраля 2006 года и по кассационной жалобе представителя Президента Украины министра юстиции Украины Сергея ГОЛОВАТОГО на постановление Шевченковского районного суда города Киева от 18 ноября 2005 года и постановление Апелляционного суда Киева от 23 февраля 2006 года (в деле по иску С.ПИСКУНА к Президенту В.ЮЩЕНКО о признании противоправным и отмену Указа Президента №1441/2005 от 14 октября 2005 года).

Как сообщал УНИАН, 14 октября 2005 года Президент Виктор ЮЩЕНКО освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора, а 3 ноября при согласии Верховной Рады назначил на эту должность Александра МЕДВЕДЬКО.

18 ноября Шевченковский райсуд Киева признал незаконным освобождение С.ПИСКУНА от должности генпрокурора и вынес постановление о восстановлении его в должности.

6 декабря Апелляционный суд Киева приостановил выполнение постановления Шевченковского суда до рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Суд принял такое решение по ходатайству министра юстиции Сергея ГОЛОВАТОГО, который представлял интересы Президента во время рассмотрения дела в Шевченковском райсуде.

23 февраля 2006 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу Министерства юстиции и Секретариата Президента Украины на постановление Шевченковского райсуда от 18 ноября 2005 года. Апелляционный суд отменил решение Шевченковского райсуда и направил дело на повторное рассмотрение в этот суд.