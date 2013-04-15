Регионалы просят оппозицию поддержать евроинтеграционные законы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции ПР Александр Ефремов заявил во время Согласительного совета председателей фракций и руководителей парламентских комитетов.

Он отметил, что одним из приоритетов работы Верховной Рады на этой неделе является рассмотрение законов, необходимых для дальнейшего продвижения Украины в вопросе евроинтеграции.

“Насколько я понимаю, сегодня в парламенте нет согласованной позиции по принятию этих законопроектов”, - сказал А.Ефремов.

По его словам, «регионалы» внимательно проанализировали соответствующие законопроекты и пришли к выводу, что их положения отвечают требованиям Европейского Союза и нормам, которые рекомендуются ООН.

“Поэтому, рассмотрев данные законопроекты, фракция Партии регионов говорит, что готова поддержать их, где - в первом, а где - во втором чтении”, - сказал А.Ефремов и добавил, что «регионалы» хотят просить коллег из оппозиции также поддержать эти законы.

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Кроме того, А.Ефремов отметил, что по его информации, вопросы по соответствующим законопроектам были рассмотрены “на высшем уровне в Европейском Союзе, руководством Евросоюза, и они рекомендовали нашему правительству именно эти нормы утвердить для борьбы с коррупцией в нашем государстве”.

Также А.Ефремов подчеркнул, что если сегодня парламент не придет к пониманию по этим вопросам, то завтра нет смысла рассматривать проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о совершенствовании процедуры проведения конфискации и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о введении мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц.