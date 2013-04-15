Луценко угрожает закрыть оппозицию в одной комнате, пока не пойдет белый дым

Об этом Ю.Луценко заявил в видеообращении, которое разместил на своей странице в Facebook.

По его словам, из Украины выехало много людей, и еще больше мечтают отсюда сбежать, поскольку нынешнее государство стало угрозой для каждого украинца.

«Я чувствую свою миссию - вернуть Украине надежду», - сказал он.

«Вторым своим заданием я вижу усилия по выдвижению единого кандидата от украинской оппозиции на выборах Президента 2015 года. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что все понимают - это единственный вариант для победы над нынешним режимом. Причем, сделать это нужно еще в этом году», - заявил он.

Ю.Луценко заверил, что будет делать все, чтобы так и произошло.

«При необходимости, закрою всех кандидатов в комнату, аж пока из нее не пойдет белый дым, и мы не узнаем единого кандидата, который победит Януковича", - сказал Ю.Луценко.

Третье свое задание Ю.Луценко видит в том, чтобы поднять миллионы людей на достижение победы.

«Я думаю, что главное - объединить усилия не только партий, но и украинского общества, потому что только колоссальная потуга реестрового украинского оппозиционного казачества с общим посполитым сдвигом, как в 2004 году, способна выкурить эту власть из занятых ими властных кабинетов», - отметил Ю.Луценко в видеообращении.

«Самое большее, что я хотел бы привнести в украинскую политику, - это оптимизм, веру в свои силы. Я знаю, что когда объединяются небезразличные люди, которые думают не о деньгах или должностях, а о стране, тогда то, что еще вчера казалось фантастикой, становится реальностью", - сказал Ю.Луценко.

"Мой аккаунт в Facebook, моя электронная почта именно для того, чтобы такие люди объединились", - добавил он.

Напомним, Ю.Луценко был приговорен к 4 годам лишения свободы за растрату государственных средств в особо крупных размерах и к 2 годам ограничения свободы за служебную халатность в должности министра внутренних дел.

С августа 2012 года Ю.Луценко отбывал наказание в Менской исправительной колонии в Черниговской области.

7 апреля Президент Виктор Янукович подписал указ о помиловании Ю.Луценко, и в тот же день экс-министр был освобожден.