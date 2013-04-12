Оппозиция обвинила власти Харькова в преступлении

Народные депутаты от оппозиции подали заявление о преступлении относительно блокирования работы общественного транспорта в Харькове.

Об этом сообщил журналистам председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сегодня в Харькове, информировали УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Кто дал указание вывезти сотни единиц общественного транспорта, лишить людей возможности добираться общественным транспортом? Кто дал указание вывезти спецтехнику и заблокировать все дороги? Соответствующее заявление о преступлении уже зарегистрировано», - подчеркнул он.

А.Яценюк выразил уверенность, что сегодняшние события в Харькове свидетельствуют о том, что режим слаб: «Он просто боится людей и оппозиции».

Он отметил, что акция в Харькове – первая в Восточной Украине: «Большей истерии, чем в Харькове, мы нигде не наблюдали со стороны власти: заблокировали весь транспорт города, полностью заблокировали все въезды к суду (Апелляционный суд Харькова, где должно было пройти заседание по делу Юлии Тимошенко), все площади - и этим показали свою слабость».

«То, что мы сегодня собрали на Восточной Украине, в Харькове такое количество людей, и то, что власть показывает слабость, - это признак того, что мы идем правильным путем», - подчеркнул А.Яценюк.

Он подчеркнул, что сегодня власть заблокировала не только улицы и площади города - «оппозиции заблокировали встречу с Юлией Тимошенко».

«Мы на протяжении пяти часов ожидали разрешения на встречу, но они панически боятся того, чтобы мы встретились с Юлией Тимошенко. И к этому моменту мы так и не получили законного разрешения», – сказал председатель фракции «Батькивщина».

Он добавил, что к Ю.Тимошенко сегодня не допускают даже защитников.

Как сообщалось, утром площадь Розы Люксембург, откуда должны были отправляться шествием участники митинга оппозиции, и улицы по маршруту участников заблокировали трамваями и автобусами. Все три моста, ведущие от площади Розы Люксембург в направлении Апелляционного суда, где был запланирован митинг, также были перекрыты. Улицы, прилегающие к маршруту следования шествия, были заблокированы крупногабаритными автобусами и грузовиками.