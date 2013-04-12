Азаров: Украина никогда не будет вводить визы для россиян
17:58, 12 апреля 2013Политика
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Украина никогда не будет вводить визовый режим с Россией, заявляет премьер-министр Николай Азаров.
Николай Азаров говорит, что родственные узы - главней всего
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом он сказал во время международного круглого стола "Межпартийное сотрудничество в рамках СНГ".
"Нас объединяет большое количество человеческих и родственных уз. По статистике, в Украине 15 миллионов граждан имеют родственников в России. И потому мы никогда не будем вводить визовый режим с РФ", - сказал Н.Азаров.
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