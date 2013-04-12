Тюремщики обвинили Тимошенко и ее соратников в провокациях и лжи

«Государственная пенитенциарная служба вынуждена сообщить о лжи народных депутатов, в частности, А.Турчинова, который безосновательно обвиняет пенитенциарную службу в распространении неправды», – говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ведомства.

Как заявили в ГПтС, «действительно из коридора, в котором находилась осужденная, видно присутствие за входной дверью толпы».

«Поэтому Ю.Тимошенко и видела это, и слышала шум, который последние подняли, общаясь между собой и с представителями ГПтС, в то время, когда вышла в коридор и подошла к комнате свиданий», – говорится в сообщении.

Соответственно, как подчеркнули в пенитенциарной службе, «А.Турчинов умышленно искажает факты».

В ГПтС в очередной раз отметили, что все их действия отвечают требованиям закона.

«Зато народные избранники и осужденная позволяют себе откровенные провокации, злоупотребляют вниманием СМИ и грубо распространяют неправду», – заявили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня к Ю.Тимошенко прибыли на краткосрочную встречу Арсений Яценюк, Александр Турчинов и Юрий Луценко.

В то же время они заявили, что их не пускают в больницу к экс-премьеру.

Председатель политсовета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов назвал это провокацией, цель которой – сорвать встречу с Ю.Тимошенко. «Нас просто здесь мучат, не пуская в помещение без объяснения, почему они срывают встречу, которая должна состояться в соответствии с законом и Конституцией», – подчеркнул он.

«Они рассказывают любые бессмыслицы – не могут объяснить, почему нас не пускают», – прибавил он.