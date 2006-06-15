Янукович уже собрал большинство, но ему мало

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что до 20 июня будет создана парламентская коалиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, уже есть согласие свыше 226 народных депутатов, которые готовы войти в парламентскую коалицию с Партией регионов.

В то же время он отметил, что Партия регионов хочет, чтобы коалиция была стабильной, а не с преимуществом в несколько голосов. Поэтому, отметил В.ЯНУКОВИЧ, сейчас продолжаются переговоры со всеми политическими силами относительно создания такой коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ заявил, что Партия регионов ведет официальные переговоры с “Нашей Украиной” и ко вторнику коалиция будет создана.

Факт ведения таких переговоров подтвердил участник переговорной группы о создании коалиции от блока «Наша Украина» Анатолий КИНАХ.

В то же время руководитель информационного департамента блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ сегодня заявила, что “Наша Украина” не ведет никаких официальных переговоров с Партией регионов. По ее словам, ведутся консультации со всеми политическими силами, но официальные переговоры о создании коалиции не ведутся.