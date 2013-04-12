США призвали Китай помочь с укрощением КНДР

Американские дипломаты, которые направляются с госсекретарем США Джоном Керри в Сеул, сообщили о желании Вашингтона добиться, чтобы Пекин на переговорах с Пхеньяном убедил КНДР в срочном порядке прекратить нарастание конфликта.

"Не секрет, что Китай имеет наибольшее влияние на Северную Корею, и мы хотели бы, чтобы они использовали это влияние, иначе обстановка дестабилизируется, и это грозит всему региону", - заявил журналистам представитель американской администрации.

КНДР вызвала резкое обострение ситуации в регионе, выступив с угрозами нанести ядерный удар по Южной Корее и США. Однако ранее Пентагон назвал некорректными заявления о том, что КНДР может запустить баллистическую ракету.

В то же время, как сообщает южнокорейское информационное агентство "Йонхап", КНДР готова осуществить запуск. Армия Северной Кореи заправила топливом две ракеты "Мусудан" и передислоцировала их на восток страны. Пока нет точной информации о радиусе действия этих ракет, но по некоторым оценкам, они способны преодолеть 4 тысячи километров. Если это действительно так, то в радиус возможного удара попадут американские военные базы на острове Гуам в Тихом океане.

Запуск еще одной северокорейской ракеты нарушит резолюцию Совета безопасности ООН, и его можно рассматривать как провокацию. Но президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты постараются снизить напряженность с помощью дипломатии. Вместе с тем он предупредил, что Вашингтон предпримет "все необходимые шаги", чтобы защитить Америку и ее союзников.

Накануне министры иностранных дел стран Большой восьмерки резко осудили северокорейскую программу по разработке баллистических ракет и ядерного оружия.

"Если КНДР проведет очередной ракетный запуск или ядерное испытание, мы готовы пойти на серьезные меры", - заявил на пресс-конференции по итогам переговоров министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Великобритания сейчас председательствует в Большой восьмерке, и эта встреча глав МИД предшествует саммиту Восьмерки в Северной Ирландии. По словам господина Хейга, агрессивная риторика Пхеньяна лишь усилит изоляцию КНДР.

Между тем КНДР продолжает угрожать Южной Корее, Японии и США. По мнению министров Большой восьмерки, воинственные угрозы и подготовка испытаний новой ракеты является опасной провокацией. Пхеньян разместил баллистические ракеты "Мусудан" на восточном побережье.

Ракеты, радиус действия которых составляет от 2500 до 4000 километров, теоретически могут достичь Окинавы и военных баз США на острове Гуам. Однако официально эти ракеты не испытывались, кроме того, эксперты сомневаются, что Северной Корее удалось создать ядерный заряд, который бы поместился в баллистическую ракету.

Воинственная риторика Северной Кореи усилилась после того, как ООН ввела против нее новые санкции, а США и Южная Корея провели совместные военные учения вблизи границ КНДР.

Не исключают, что Северная Корея может провести испытания ракет к годовщине Ким Ир Сена, которую будут отмечать 15 апреля.

BBC Украина