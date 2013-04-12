Немецкий политолог: улыбка Тимошенко спасет репутацию Украины

Об этом он сказал на заседании круглого стола на тему: "Соглашение об Ассоциации. Terra incognita?".

"Что сейчас нужно Украине, так это - фотография, как Тимошенко с улыбкой выходит из тюрьмы. Если это произойдет, репутация украинской политической системы будет исправлена, а политическая общественность западных стран будет за подписание соглашения. Все остальное - это технические и организационные вопросы, поправки, законы – это второстепенные вопросы. Необходимо восстановить репутацию, и тогда все остальное будет решено – соглашение будет подписано, и будет скорая его ратификация", - сказал А.Умланд.

Политолог напомнил, что репутация украинской политической системы была уничтожена после 2010 года. "В репутации – главная проблема. Потому что в 2008 году репутация Украины на Западе была относительно хорошей", - считает он.

А.Умланд отметил, что за последние несколько месяцев первым позитивным сигналом стало освобождение экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и других политических узников. По убеждению политолога, это в один день решило сразу две проблемы: во-первых, изменило атмосферу в обществе на Западе, а, во-вторых, открыло то, каким может быть путь к подписанию Соглашения об ассоциации.

Эксперт также предостерег власть Украины от навязывания украинскому обществу мнения о разделении стран Европейского Союза на "друзей", которые поддерживают подписание соглашения, и на ее "врагов", которые не видят такой возможности в нынешних условиях.

"Я сейчас наблюдаю, что в СМИ выстраивается такая картина, что, мол, есть такие страны – Литва, Словакия, Венгрия, Польша, которые поддерживают подписание соглашения, и есть страны – Германия, Франция, Италия, которые не являются друзьями Украины. Все это подается так, что якобы немецкое или французское правительства то ли друзья Путина, то ли заложники Путина, поэтому в действительности не имеют желания подписывать это соглашение», - сказал он, попросив украинскую власть не распространять эту бессмыслицу, потому что это приведет к напряжению в отношениях с этими странами.

«Не нужно эту историю развивать, она отвлекает от главной проблемы – репутации украинской политической системы", - цитирует сайт Ю.Тимошенко.