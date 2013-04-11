В интернете появились фальшивые страницы от имени Луценко

Об этом на своем сайте сообщает "Народная самооборона" и просит "все другие страницы в социальных сетях со ссылкой на Юрия Луценко считать недействительными в настоящее время".

В связи с этим пресс-служба также просит удалить или опровергнуть новости, вышедшие в лентах новостей со ссылкой на фейкового «Ю.Луценко и страницу в Facebook».