В интернете появились фальшивые страницы от имени Луценко

22:46, 11 апреля 2013
Политика
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Официальная страница политика Юрия Луценко в сети Facebook сейчас находится в разработке и будет открыта в понедельник, 15 апреля.

Об этом на своем сайте сообщает "Народная самооборона" и просит "все другие страницы в социальных сетях со ссылкой на Юрия Луценко считать недействительными в настоящее время".

В связи с этим пресс-служба также просит удалить или опровергнуть новости, вышедшие в лентах новостей со ссылкой на фейкового «Ю.Луценко и страницу в Facebook».

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