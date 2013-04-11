Киевляне хотят видеть президентом Кличко (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Согласно данным опроса, в случае проведения досрочных выборов Президента, за В.Кличко отдали бы свои голоса 20,2% опрошенных.

За лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали бы 11,9% респондентов, за народного депутата Петра Порошенко – 8,0%, за председателя партии «Фронт Змин» Арсения Яценюка – 7,1%, за лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока – 6,9%, за нынешнего Президента Виктора Януковича – 6,8%, за председателя КПУ Петра Симоненко – 1,6%.

При этом 1,2% опрошенных проголосовали бы за другого кандидата, остальные – не определились с ответом или не принимали бы участия в выборах.

Если бы в Украине проходили досрочные выборы в Верховную Раду, то относительное большинство киевлян отдали бы голоса партии «УДАР Виталия Кличко» (25,7% всех опрошенных) и ВО «Батькивщина» – 21,4%.

Кандидатов в депутаты от ВО «Свобода» поддержали бы 10,5% респондентов, Партии регионов – 8,5%, Радикальной партии Олега Ляшко – 1,7%, Коммунистической партии Украины – 1,4%, партии «Наша Украина» – 1,2% и партии «Украина – Вперед!» – 0,3%.

В то же время 0,8% опрошенных отдали бы голоса другим партиям. Остальные опрошенные не определились с ответом или не принимали бы участия в выборах.

Социологическая служба Центра Разумкова проводила опрос в Киеве с 3 по 8 апреля 2013 года. В целом было опрошено 1216 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.