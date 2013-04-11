Кивалов думает, что вскоре статус Верховного Суда будет изменен

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба С.Кивалова

«Статус Верховного Суда, думаю, вскоре будет изменен. Это одна из составляющих судебной реформы. Процесс реформирования судебной власти не завершен. Есть много положений, требующих усовершенствования. Прежде всего, я имею в виду необходимость внесения изменений в Конституцию Украины», - цитирует С.Кивалова его пресс-служба.

В сообщении отмечается, что завтра в Одессе, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоятся выездные слушания Комитета ВР по вопросам верховенства права и правосудия, на которых участники будут обсуждать важнейшую для судебной системы тему: компетенция Верховного Суда Украины.

«По результатам комитетских слушаний будут приняты рекомендации, содержащие конкретные предложения относительно изменений, ожидающих Верховный Суд Украины», - говорится в сообщении.