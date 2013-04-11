«Батькивщина» собирает митинг у Конституционного Суда

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партийной ячейки, мероприятие связано с тем, что в повестку дня пленарного заседания КС 11 апреля внесено рассмотрение дела о местных выборах в Киеве: вопрос о рассмотрении представления 48 народных депутатов об официальном разъяснении ряда положений Конституции и закона о местных выборах, в частности относительно местных выборов в Киеве.

Начало митинга назначено на 9.30.