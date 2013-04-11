«Батькивщина» собирает митинг у Конституционного Суда
06:24, 11 апреля 2013Политика
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11 апреля киевская городская партийная организация «ВО «Батькивщина» проведет митинг возле Конституционного Суда Украины (ул. Жилянская, 14 ).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партийной ячейки, мероприятие связано с тем, что в повестку дня пленарного заседания КС 11 апреля внесено рассмотрение дела о местных выборах в Киеве: вопрос о рассмотрении представления 48 народных депутатов об официальном разъяснении ряда положений Конституции и закона о местных выборах, в частности относительно местных выборов в Киеве.
Начало митинга назначено на 9.30.
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