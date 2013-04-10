Активисты, задержанные у резиденции Януковича, пойдут под суд
22:40, 10 апреля 2013Политика
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На шестерых активистов “Демократического альянса”, задержанных сегодня возле резиденции Президента в Межигорье, составлены административные протоколы.
Протоколы составлены "за неповиновение милиции и невыполнение законных требований работников милиции".
Об этом УНИАН сообщило в ГУ МВД Украины Киевской области.
В милиции заметили, что окончательное решение об избрании наказания правонарушителям будет принимать суд.
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