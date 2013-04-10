Активисты, задержанные у резиденции Януковича, пойдут под суд

На шестерых активистов “Демократического альянса”, задержанных сегодня возле резиденции Президента в Межигорье, составлены административные протоколы.

Протоколы составлены "за неповиновение милиции и невыполнение законных требований работников милиции". Об этом УНИАН сообщило в ГУ МВД Украины Киевской области. В милиции заметили, что окончательное решение об избрании наказания правонарушителям будет принимать суд.

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