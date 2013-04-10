В Ровно завершилась акция "Вставай, Украина!"

Как передает корреспондент УНИАН, по оценкам организаторов и участников акции в ней приняли участие почти 10 тыс человек.

Источники в правоохранительных органах сообщают, что в акции приняли участие 4 тыс 300 человек.

В митинге на Майдане Незалежности лидеры трех оппозиционных сил призвали жителей области к борьбе с нынешней украинской властью, за устранение от власти Президента Украины Виктора Януковича и правительства премьер-министра Украины Николая Азарова.

Лидеры оппозиции пообещали бороться за отмену пенсионной, медицинской реформ и нового Налогового кодекса. Они также требовали освобождения из тюрьмы экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.

Акция прошла под лозунгами "Банду геть!" и "Юлі - волю".

А.Яценюк призвал присутствующих принять активное участие в итоговой акции в Киеве 18 мая.

"Будем принимать там решения, какой наш дальнейший план действий, как мы вместе с вами будем писать новую страницу истории Украины", - отметил А.Яценюк.

Были также представлены 5 кандидатов в депутаты Ровенского облсовета от оппозиционных сил. Довыборы в облсовет состоятся 21 апреля вместо депутатов, избранных в ВР, и умершего Михаила Колесниченко.

В.Кличко передал приветствие землякам от имени освобожденного из тюрьмы Юрия Луценко.

Было также сообщено, что следующая акция "Вставай, Украина!" состоится в пятницу, 12 апреля, в Харькове, а в субботу, 13 апреля, - в Полтаве.