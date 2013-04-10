Депутат Каплин решил проучить Азарова

В ответ на обращение народного депутата Сергея Каплина в Генеральную прокуратуру о «донецкой дисциплине» на заседании Кабинета министров и противоправном поступке премьер-министра Николая Азарова заместитель генпрокурора Виктор Войцишен официально сообщил о направлении обращения на рассмотрение в прокуратуру Киева, «в установленный законом срок».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «УДАР».

Комментируя ситуацию, С.Каплин отметил, что премьер-министр «совершил преступление не перед отдельным народным депутатом, а перед миллионами украинцев, которые доверили свои голоса депутатам от оппозиции».

«Вместо анонсированного властью объединения усилий для решения проблем национального масштаба – правительство «закрыло дверь» перед журналистами и депутатами, а, значит, и перед простыми гражданами», - подчеркнул депутат от «УДАРа».

По словам С.Каплина, «есть видео, которое увидели миллионы украинцев, есть стенограммы заседания правительства, таким образом есть миллионы свидетелей этого преступления. И это будет наука всем премьер-министрам - помнить о том, что все чиновники должны быть исполнителями воли народа, а депутаты эту волю представляют непосредственно».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров 27 марта выгнал из зала заседаний правительства народного депутата от партии «УДАР» С.Каплина.

В частности, после вступительного слова Н.Азарова и доклада председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских народный депутат начал громко что-то требовать от правительства, но журналисты не слышали, какие именно были требования.

Н.Азаров на повышенных тонах начал требовать от охраны вывести С.Каплина из зала заседаний, прибавив, что он берет всю ответственность на себя.

После этого заседания С.Каплин направил депутатское обращение в Генпрокуратуру относительно действий премьера.