«Доктор Пи»: Разве я опасен для общества?

Об этом он сказал в интервью "Коммерсант-Украина".

"Я категорически не согласен с этим решением. Более того, меня удивляет, почему львовские суды отпускают под залог наркодиллеров, а мне в этом отказывают? Разве я опасен для общества? Такие вещи могут происходить только в нашей стране. И мне сложно весь этот цирк воспринимать. Я жалею, что не уехал из Украины", - сказал А. Слюсарчук.

"Доктор Пи" также заявил, что не понимает "почему его — врача, который только помогал людям — сейчас судят".

"Меня общество буквально травит. Вы смотрели польский фильм "Знахарь" о том, как во Львове судят украинского знахаря? Академика Сахарова также в свое время осудили, изгнали. Судья ничего не понимает в медицине. Мне очень сложно в таких условиях бороться и отстаивать свою позицию. Я столько времени теряю впустую, а ведь мог посвятить его науке", - отметил псевдопрофессор.

По его словам, сейчас он в хороших отношениях со всеми сокамерниками.

"Никаких конфликтов на бытовой или личной почве не возникает. Ко мне постоянно обращаются за медицинскими консультациями. Чем могу, тем и помогаю, но уже без хирургического вмешательства", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Коллегия судей Апелляционного суда Львовской области под председательством судьи Олега Березюка приняла решение, что дело А. Слюсарчука, обвиняемого в подделке документов, мошенничестве, нанесении тяжких телесных повреждений, что привело к смерти потерпевшего, и незаконной врачебной деятельности, будет слушаться во Львове.

А. Слюсарчука обвиняют в подделке дипломов об окончании ряда высших учебных заведений, в частности и российского медицинского университета.

Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой. А.Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Он стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.Слюсарчук – самозванец, который не имеет даже высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксировано, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.Слюсарчука львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

В октябре 2012 года СМИ со ссылкой на начальника Главного следственного управления МВД Василия Фаринника сообщали, что следствие установило, что в результате «лечебной практики» А.Слюсарчука, известного как «Доктор Пи», умерли шесть человек. Всего же по делу проходят десять эпизодов незаконной лечебной практики.

22 января Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты об освобождении А.Слюсарчука под залог в 130 тысяч гривень, мотивируя тем, что преступления, в осуществлении которых он обвиняется, являются тяжкими и предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет.