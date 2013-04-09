Рыбаков: Говорить о конституционном референдуме пока рано

«В Украине не существует предпосылок для введения бикамерализма. Это может грозить только обострением политической ситуации. Конфликт же необходимо решить в формате переговоров между властью и оппозицией, привлекая к процессу лидеров общественного мнения», - заявил нардеп Игорь Рыбаков, комментируя высказывания представителей парламентского большинства о возможности проведения референдума относительно изменения Конституции.

По словам политика, проведение референдума об изменении конституционного строя не решит проблемы противостояния политических сил в Украине.

"Механическое сокращение количества депутатов и создание двухпалатного парламента это не выход, - уверен Рыбаков. - Это только усложнит законодательную процедуру. Ведь, чтобы закон попал на подпись к президенту, нужно будет одобрение не только нижней палаты, но и так называемого сената. Вряд ли это снизит градус политического противостояния".

Нардеп утверждает, что унитарному государству, каким является Украина, не имеет смысла брать на вооружение опыт бикамерализма.

"Как правило, двухпалатный парламент это удел федераций - России, США, Германии, Мексики и т.д. Есть примеры бикамерализма в унитарных государствах. Например, Франция. Но там он сложился исторически. У нас подобных предпосылок не существует. Самая большая загадка, как будет формироваться эта верхняя палата. Если это будет совет губернаторов, необходимо одновременно сделать эту должность выборной", - утверждает Игорь Рыбаков.

Он уверен, что народные избранники должны искать иной способ выхода из политического кризиса.

"Пока не исчерпаны все способы примирения, говорить о конституционном референдуме рано. Мы должны самостоятельно справиться со своими проблемами, а не трубить о них на весь мир, унижая собственное государство, как это делают оппозиционеры. Если нет другого выхода, нужно привлекать третью незаинтересованную сторону. Такой стороной в Украине могут быть лидеры общественного мнения, неполитические фигуры, представители общественных организаций. С их помощью мы сможем найти консенсус и объединить страну", - подытожил Игорь Рыбаков.

Напомним, что среди парламентариев упорно циркулируют слухи о возможном референдуме по изменению Конституции, как способе решения нынешнего политического кризиса.