Луценко намерен создать план спасения Украины

Об этом он заявил в прямом эфире телеканала ТВi.

"Я не собираюсь создавать новую партию. Да, действительно, проект "Народная самооборона" закончился - он влился в объединенную оппозицию "Батькивщина". Партий очень много и тех трех оппозиционных - достаточно", - сказал Ю.Луценко.

По его словам, сегодня Украина нуждается не в новых партиях, а в новом движении, которое будет подталкивать оппозицию к победе. "Мы способны снова повторить феномен "2004" (имеется в виду Оранжевая революция - УНИАН) ... В Украине не хватает стратегии, в Украине - много тактики. Мы нуждаемся в объединении мыслей. Оппозиции не хватает единения с людьми. Я должен, по крайней мере, попробовать и предложить людям объединиться не под отдельным кандидатом, а объединиться под идеей", - сказал Ю.Луценко.