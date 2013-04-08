Допрос Гайдука в деле Щербаня перенесен

Допрос свидетеля в уголовном производстве об убийстве народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году Виталия Гайдука состоится 16 апреля в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Андрей Кожемякин.

"Сегодня, как вы знаете, техническая заминка, был перенос судебного заседания на 16 апреля", - сказал А.Кожемякин.

В комментарии УНИАН другой защитник Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк сообщил, что допрос свидетеля, запланированный на понедельник, не состоялся в связи с болезнью следственного судьи Оксаны Царевич.

Заседание переносится на 16 апреля, на 10.00, сказал А.Плахотнюк.

В.Гайдук является экс-совладельцем корпорации "Индустриальный союз Донбасса", соучредителем которой в 1990-е стал Е.Щербань.

Генеральная прокуратура Украины называет заказчиками убийства Е.Щербаня экс-премьеров Павла Лазаренко и Ю.Тимошенко.