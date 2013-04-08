Эштон и Фюле «салютуют» помилованию двух украинских экс-министров

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле приветствовали решение Президента Украины Виктора Януковича помиловать бывших министров внутренних дел Юрия Луценко и по вопросам защиты окружающей природной среды Георгия Филипчука.

Об этом идет говорится в заявлении К.Эштон и Ш.Фюле, переданном агентству УНИАН.

“Мы салютуем тому, что Президент Янукович воспользовался своей прерогативой помилования в случаях бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко и бывшего министра по вопросам защиты окружающей природной среды Г.Филипчука. Мы приветствуем освобождение и возвращение в его семью Ю.Луценко в воскресенье”, - отмечается в заявлении.

К.Эштон и Ш.Фюле заявили, что это важный шаг украинской власти в решении вопросов, которые вызывают беспокойство относительно выборочного применения правосудия.

Они также приветствовали деятельность мониторинговой миссии Европарламента во главе с бывшим президентом Европарламента Петом Коксом и экс-президентом Польши Александром Квасневским в этом контексте.

“Сейчас мы ожидаем, что Украина обратится без каких-либо задержек к оставшемуся случаю выборочного правосудия и предупредит любое повторение выборочного правосудия путем всесторонней судебной реформы в соответствии с европейскими стандартами с целью реализовать заключения Совета иностранных дел ЕС от 10 декабря 2012 года и совместное заявление саммита Украина-ЕС от 25 февраля 2013 года”, - подчеркнули К.Эштон и Ш.Фюле.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе Ю.Луценко и Г.Филипчука.

Согласно указу главы государства, Ю.Луценко освобожден от дальнейшего отбывания основного наказания, а Г.Филипчук - от основного и дополнительных наказаний.

Ранее омбудсмен Валерия Лутковская направила обращение к В.Януковичу помиловать Ю.Луценко. После этого В.Янукович обратился в Комиссию при Президенте Украины по вопросам помилования с просьбой безотлагательно рассмотреть это обращение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял выводы, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства”, запланированного на ноябрь этого года, при условии прогресса в изменении выборочного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.