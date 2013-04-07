ГАИ советует водителям не ехать вечером в центр Киева

Во избежание проблем в движении Госавтоинспекция советует водителям не ехать в центральную часть города и предлагает оставлять транспорт на парковочных площадках.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УГАИ Киева.

Отмечается, что с целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности, свободного передвижения болельщиков к НСК "Олимпийский", Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8 часов утра не парковать автомобили на тротуарах улиц Физкультуры, Б.Васильковская, (ул. Красноармейская), Жилянской, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадной.

Кроме того, ожидается что из регионов прибудет около 20 автобусов с болельщиками. Для удобства и во избежание проблем в движении Госавтоинспекция советует водителям транспортных средств не ехать в центральную часть города и предлагает воспользоваться парковочными площадками, которые расположены возле следующих станций метро:

1. площадка возле станции метро «Красный Хутор» и станции метро «Бориспольская»;

2. станция метро «Лесная» (ул. Киото);

3. станция метро «Житомирская»;

4. станция метро «Ипподром»;

5. ВДНХ.

Также будет предоставлена возможность парковаться вдоль бульвара Леси Украинки (от улицы Щорса до Мечникова и от Госпитальной до Щорса).

Госавтоинспекция советует и водителям и пешеходам быть осмотрительными, неуклонно выполнять сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков и, прежде всего, временно установленных.