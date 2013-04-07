Акция оппозиции началась: Луценко поздравили с освобождением

Как передает корреспондент УНИАН, в парке им. Шевченко и на прилегающих улицах собралось почти 5 тыс. митингующих, и люди еще продолжают подходить.

Митинг начал один из лидеров Объединенной оппозиции Арсений Яценюк.

“Тот человек, который является непокоренным, который боролся и борется за Украину, за демократию и который был незаконно заключен Виктором Януковичем - это человек, который вышел сегодня на свободу, Это Юрий Луценко. Я хочу, чтобы вы все поздравили Юру”, - сказал А.Яценюк.

Он отметил также, что представители оппозиции провели акции во многих городах Украины, проехав по трети страны.

А.Яценюк призвал участников акции продолжать борьбу с властью за освобождение Юлии Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко, который отбывал четырехлетний срок в колонии.