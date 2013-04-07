Фюле приветствует решение Януковича помиловать Луценко

12:14, 07 апреля 2013
Политика
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Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле приветствует решение Президента Украины Виктора Януковича о помиловании бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

Штефан Фюле приветствует решение Януковича простить Луценко

Об этом комиссар написал в своем Twitter’i.
“В конечном итоге, очень приветствую решение Президента Януковича простить Ю.Луценко и Г.Филипчука – первый, но важный шаг для решения вопроса выборочного правосудия”, - написал комиссар.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании 6 осужденных, среди которых бывший министр внутренних дел Ю.Луценко и бывший министр охраны окружающей природной среды Георгий Филипчук.

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