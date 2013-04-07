Фюле приветствует решение Януковича помиловать Луценко

Об этом комиссар написал в своем Twitter’i.

“В конечном итоге, очень приветствую решение Президента Януковича простить Ю.Луценко и Г.Филипчука – первый, но важный шаг для решения вопроса выборочного правосудия”, - написал комиссар.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании 6 осужденных, среди которых бывший министр внутренних дел Ю.Луценко и бывший министр охраны окружающей природной среды Георгий Филипчук.