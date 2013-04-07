Адвокат сомневается, что вслед за Луценко помилуют и Тимошенко

"Я сомневаюсь в том, что они пойдут на это", - сказал А.Плахотнюк в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос, можно ли прогнозировать освобождение и Ю.Тимошенко в связи с помилованием Ю.Луценко.

Адвокат подчеркнул, что более серьезным аргументом для Европы было бы именно освобождение Ю.Тимошенко.

"Да, помилование Ю.Луценко - это определенный шаг, который сделала Украина. Если следующим шагом будет освобождение Ю.Тимошенко, тогда можно будет говорить о реальных евроинтеграционных стремлениях Украины", - выразил мнение А.Плахотнюк.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля с. г. Президент Украины Виктор Янукович помиловал ряд осужденных, среди которых бывший министр внутренних дел Ю.Луценко и бывший министр охраны окружающей природной среды Георгий Филипчук.

В пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины

сообщили, что «сегодня соответствующий Указ был выполнен в полном объеме, все осужденные освобождены от отбывания наказания, проведены необходимые расчеты, разъяснены права и предоставлена необходимая всесторонняя помощь».