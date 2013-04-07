Ирина Луценко выехала за мужем в Менскую колонию

11:02, 07 апреля 2013
Политика
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Жена экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ирина Луценко выехала за мужем в Менскую колонию в Черниговской области.

Ирина Луценко едет за мужем

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.
Вместе с ней за Ю.Луценко также выехали их дети и друзья экс-министра, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля, Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко и экс-министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука.

В Государственной пенитенциарной службе Украины позже заверили, что выполнили указ Президента о помиловании Ю.Луценко, экс-министр освобожден из колонии.

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