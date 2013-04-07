Ирина Луценко выехала за мужем в Менскую колонию
11:02, 07 апреля 2013Политика
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Жена экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ирина Луценко выехала за мужем в Менскую колонию в Черниговской области.
Ирина Луценко едет за мужем
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.
Вместе с ней за Ю.Луценко также выехали их дети и друзья экс-министра, сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля, Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко и экс-министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука.
В Государственной пенитенциарной службе Украины позже заверили, что выполнили указ Президента о помиловании Ю.Луценко, экс-министр освобожден из колонии.
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