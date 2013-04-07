Тюремщики уже выпустили Луценко

10:36, 07 апреля 2013
Политика
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Указ Президента о помиловании экс-министров Юрия Луценко и Георгия Филипчука был выполнен в полном объеме.

Луценко свободен

Об этом сообщает Государственная пенитенциарная служба Украины.

"Сегодня все осужденные освобождены от отбывания наказания, проведены необходимые расчеты, разъяснены права и предоставлена ​​необходимая всесторонняя помощь", - сказано в сообщении.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего министра охраны окружающей природной среды Георгия Филипчука.

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