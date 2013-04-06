Зурабов: Янукович может встретиться с президентами стран ТС в конце мая

Чрезвычайный и Полномочный Посол России Михаил Зурабов не исключает, что встреча Президента Украины Виктора Януковича с президентами стран Таможенного союза состоится в конце мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

”Если подготовительные работы к этой встрече пройдут организованно, и удастся выйти на некий документ с тем, чтобы он был готов к подписанию, нельзя исключать, что встреча в формате президентов стран ТС и Президента Виктора Януковича состоится в конце мая. И на этой встрече будет подписан некий документ”, - сказал М.Зурабов.

Он подчеркнул, что в данном документе речь идет о предложении Украины обрести статус страны-наблюдателя в Таможенном союзе.

”Собственно, об этом на сегодняшний день идут переговоры”, - отметил М.Зурабов.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.

6 марта 2013 года В.Янукович сообщил, что ориентировочно в апреле обсудит с президентами РФ, Казахстана и Беларуси вопрос о присоединении Украины к положениям Таможенного союза.