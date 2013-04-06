Оппозиция ждет от ЕС санкций для украинской власти

Лидеры оппозиционных парламентских фракций считают, что ЕС должен ввести персональные санкции против украинских высокопоставленных должностных лиц, которые узурпируют власть.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении председателей фракций «Батькивщина» Арсения Яценюка, «УДАР» Виталия Кличко и «Свобода» Олега Тягнибока.

Как отмечается в документе, «события в Верховной Раде Украины, когда Партия регионов и коммунисты пытались предпринять попытку узурпации власти, доказывают - в стране поставлены под сомнение не только основополагающие принципы демократии, права граждан на осуществление народовластия через своих представителей в органах государственной власти и местного самоуправления. Под угрозой сами принципы парламентаризма».

”Объявляя свое собрание за пределами сессионного зала «пленарным заседанием Верховной Рады Украины», представители Партии регионов и Коммунистической партии грубо нарушили Конституцию Украины и Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». Еще большим издевательством над законом было то, что спикер парламента Владимир Рыбак, который председательствовал на этом собрании, объявил, что в зале присутствуют 244 народных депутата. При этом, по подсчетам независимых наблюдателей, в зале были лишь 182 народных депутата”, - подчеркивают авторы заявления.

Лидеры оппозиционных фракций убеждены, что принятие на таком собрании каких-либо решений и законодательных актов от имени украинского народа является откровенной попыткой захвата государственной власти, прямым покушением на Конституцию и конституционный строй в государстве. «Главным заказчиком узурпации власти является Президент Янукович, который лично заинтересован в уничтожении Верховной Рады, как единственного до сих пор неподконтрольного ему государственного института, который является помехой окончательного установления авторитарного режима в Украине», - подчеркнули А.Яценюк, В.Кличко и О.Тягнибок.

Они призвали Европейский Союз «не делать украинцев заложниками преступной антинародной политики нынешней власти, а всех, от кого это зависит, сделать все возможное для своевременного и полного выполнения критериев, достижение которых необходимо для подписания Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. В частности, касающихся освобождения политических узников Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и других».

Лидеры оппозиционных фракций убеждены в необходимости применения персональных санкций против тех высокопоставленных должностных лиц, которые являются ответственными за проведение политических репрессий в Украине и систематическое нарушение прав человека.

Как сообщалось, 4 апреля из-за блокирования оппозицией работы Верховной Рады депутаты, которые входят в состав парламентского большинства, провели выездное заседание в здании комитетов ВР по улице Банковой, где приняли несколько десятков законов.