Янукович приказал срочно рассмотреть помилование Луценко
22:21, 05 апреля 2013Политика
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Глава государства предлагает Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования безотлагательно рассмотреть обращение Валерии Лутковской и Георгия Филипчука.
Комиссия должна рассмотреть эти обращения и внести свои предложения Главе государства
Президент Украины Виктор Янукович обратился к Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования с просьбой безотлагательно рассмотреть обращения Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской и бывшего Министра охраны окружающей природной среды Украины Георгия Филипчука. Об этом сообщает пресс-служба Президента Виктора Януковича.
Комиссия должна рассмотреть эти обращения и внести свои предложения Главе государства.
Напомним, что Президенту Украины поступило обращение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской с просьбой о помиловании Юрия Луценко, а также обращение Георгия Филипчука с просьбой о помиловании.
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