Янукович приказал срочно рассмотреть помилование Луценко

Президент Украины Виктор Янукович обратился к Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования с просьбой безотлагательно рассмотреть обращения Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской и бывшего Министра охраны окружающей природной среды Украины Георгия Филипчука. Об этом сообщает пресс-служба Президента Виктора Януковича.

Комиссия должна рассмотреть эти обращения и внести свои предложения Главе государства.

Напомним, что Президенту Украины поступило обращение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской с просьбой о помиловании Юрия Луценко, а также обращение Георгия Филипчука с просьбой о помиловании.