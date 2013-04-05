Оппозиция требует от «тушек» сложить мандаты

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении.

«Эти народные избранники изменили своим избирателям и нарушили присягу, которую они публично давали украинскому народу на Священном писании. К сожалению, эти лица не устояли перед многомиллионными посулами и давлением региональной прокуратуры, показали свою слабость, беспозвоночную и абсолютную политическую безответственность перед теми избирателями, которые голосовали в первую очередь не за них лично, а за оппозицию», - отмечают авторы заявления.

Они требуют «от этих изменников немедленно сложить свои депутатские мандаты, а не заниматься словоблудием и поиском отговорок. Напомним, что сделать это они обещали, когда лично подписывали присягу кандидата в народные депутаты Украины от «Батькивщины» перед началом парламентской избирательной кампании. Перед Господом Богом и перед народом Украины они клялись ни юридически, ни фактически не выходить из фракции «Батькивщина», а в случае принципиального изменения собственной политической позиции обязывались добровольно сложить полномочия народного депутата Украины».

Объединенная оппозиция «Батькивщина» внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект о порядке отозвания народного депутата, который предусматривает четкую процедуру лишения мандата подобных «тушек», однако «регионалы», четко осознавая все опасные для них последствия, заблокировали его рассмотрение, говорится в заявлении.

В оппозиции убеждены, что «всю ответственность за новых «тушек» несут не только депутаты-изменники, но и Президент Виктор Янукович, по личной команде которого происходит систематическое давление на народных депутатов от оппозиции и их бесстыдный подкуп».