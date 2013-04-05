Оппозиция оказалась на грани развала – нардеп

Об этом заявил народный депутат Украины Игорь Рыбаков, комментируя выход из фракции «Батькивщины» четырех народных депутатов.

По словам политика, оппозиции необходимо перейти к конструктивной работе и прекратить заниматься интригами.

«Люди уходят из фракции в знак протеста против бездарной политики ее руководства, – уверен Игорь Рыбаков. – Они понимают, что деструктивный сценарий, который навязывают рулевые «Батькивщины», не принесет ничего хорошего их избирателям. Выход из фракции – это не желание кому-то продаться, это поиск реальных возможностей решать проблемы своих избирателей».

«Управление государством – это всегда компромисс между большинством и меньшинством. Постоянное общение на повышенных тонах, языком ультиматумов не принесет позитивного результата», – заявил Рыбаков.

Он спрогнозировал, что оппозиционным фракциям грозит полный развал, если их представители и дальше будут заняты исключительно борьбой за власть.

«Остановить этот процесс можно, но не подковерными интригами, а эффективной парламентской работой. Люди избирали депутатов не для того, чтобы они месяцами «сторожили» трибуну, а для того, чтобы они принимали законы», – подытожил политик.