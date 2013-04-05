Газпром подписал с поляками меморандум по газопроводу «Ямал-Европа-2»

Российский газовый монополист «Газпром» и польская компания «ЕвРоПол Газ» сегодня в Санкт-Петербурге подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» в обход территории Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», с российской стороны документ подписал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, с польской - генеральный директор «ЕвРоПол ГАЗ» Мирослав Добрут.

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«Документ предусматривает реализацию проекта «Ямал-Европа-2» через территорию Польши в направлении Словакии и Венгрии мощностью не менее 15 млрд. куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено в течение шести месяцев», - говорится в сообщении.

Газопровод позволит увеличить транзитные мощности для поставок газа в Польшу, Словакию и Венгрию, а также сократить издержки при его транспортировке. Кроме того, проект позволит в перспективе нарастить объемы экспорта российского газа в страны Центральной Европы.

«Проект «Ямал-Европа-2» предусматривает строительство дополнительных газотранспортных мощностей для обеспечения надежного, гарантированного снабжения российским газом европейских потребителей. Маршрут газопровода пройдет по территории Польши, а проектные и строительные работы будут выполнены при активном участии наших польских партнеров», – сказал А.Миллер.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать строительство в обход Украины газопровода «Ямал–Европа-2» через Беларусь.

«Мы в связи с «Северным потоком» и «Южным потоком» фактически отказались от «Ямал–Европа-2». «Южный поток»: мы уже практически начали работы, строительство набирает обороты. Тем не менее, я просил бы вас вернуться к проекту «Ямал–Европа-2». Знаю, что вы активно прорабатываете этот вопрос с партнерами. Речь идет о повышении надежности газоснабжения Польши, Словакии, Венгрии», - сказал В.Путин.

В свою очередь, глава «Газпрома» А.Миллер отметил, что по этому газопроводу можно поставлять 15 млрд. куб. м газа, а строительные работы завершить к 2018-2019 годам.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Система транзитных газопроводов «ЕвРоПол ГАЗ» было учреждено в сентябре 1993 года. Компания создана в рамках межправительственного соглашения «О строительстве системы газопроводов для транзита российского газа через территорию Польши и поставок российского газа в Польшу» от 25 августа 1993 года. Основные направления деятельности «ЕвРоПолГАЗа» — проектирование, строительство и эксплуатация польского участка газопровода «Ямал-Европа».

АО «ЕвРоПол ГАЗ» является собственником газопровода «Ямал-Европа» на территории Польши протяженностью 684 км.

Основными акционерами АО «ЕвРоПол ГАЗ» являются «Газпром» и компания PGNiG.