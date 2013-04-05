СМИ: Россия остановила переговоры об консорциуме по украинской ГТС

Газпром активизировал разговоры о трубопроводе "Ямал-Европа-2" и других проектах на фоне резких обострений в отношениях с Украиной.

С конца 2012 года Украина и Россия пытались договориться о создании консорциума для управления украинской ГТС. Этот вопрос поднимался на переговорах президентов стран в марте. Однако сейчас переговоры о создании консорциума для управления украинской ГТС "приостановлены по инициативе российской стороны", сообщает КоммерсантЪ-Украина со ссылкой на свой высокопоставленный источник в Минэнерго Украины. Эту информацию подтверждают также и источники издания в "Газпроме".

Эксперты считают, что объявление о расширении газопровода "Ямал—Европа" может быть элементом торга с Украиной.

Этого не исключают даже польские власти, для которых реанимация проекта стала неожиданностью.

"Мы не хотели бы стать участниками газовых споров между ними (Украиной и Россией - ред.)",— заявил вице-премьер и министр экономики Польши Януш Пехочиньский. Хотя проект и интересен Польше своим потенциалом к увеличению доходов от транзита газа.

Появилась также информация о том, что между Газпромом и Europolgaz будет подписан меморандум о расширении "Ямал-Европа", хотя глава компании Мирослав Добрут заявил, что узнал о планах по расширению газопровода "из газет".

Инвесторов планы "Газпрома" по строительству все новых газопроводов смущают. На сообщениях "Газпрома" о расширении трубопроводных проектов акции монополии, как и ее капитализация, падают, инвесторы не верят в эффективность этих проектов.