Эксперт: Ни один закон, принятый вчера, нельзя считать легитимным

Об этом в эфире телемарафона на «5 канале» заявил бывший заместитель председателя Верховной Рады Степан Гавриш.

«Есть двойной способ контроля за присутствием депутата в зале - это регистрация с письменной подписью и предоставлением права, и с помощью системы« Рада », когда на мониторе высвечивается информация о присутствующих депутатах. Мало того, председательствующий обязан сказать сколько депутатов отсутствуют в зале, и сообщить об этом - это не было соблюдено. Мало того, каждая депутатская фракция имеет право на выступление по любому вопросу в сессионном зале своего представителя - обеспечить это не было возможно. Так что ни один закон, который был принят не может считаться легитимным и законным », - заявил Гавриш.