Лидерам ЕС жаль, что приговор Луценко оставили в силе

Об этом говорится в переданном УНИАН совместном заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и Комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле.

“Мы с сожалением приняли во внимание вчерашнее решение украинского Высшего специализированного суда по гражданским и уголовным делам оставить в силе вердикт Ю.Луценко о 4 годах заключения”, - говорится в заявлении.

“Мы напоминаем о нашей сильной обеспокоенности его процессом, который не соответствовал международным стандартам честности, прозрачности и независимости юридического процесса. Эта обеспокоенность была усилена решением Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которым установлено, что его досудебный арест в декабре 2010 года был необоснованным, а законность его ареста и содержания не была должным образом пересмотрена”, - подчеркнули К.Эштон и Ш.Фюле.

Они также приветствовали усилия мониторинговой миссии Европарламента во главе с бывшими президентами Польши Александром Квасневским и Европарламента Пэтом Коксом, которая занимается изучением дел Ю.Луценко и бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

При этом К.Эштон и Ш.Фюле призвали Киев усилить сотрудничество с этой миссией, чтобы пересмотреть последствия и устранить обеспокоенность относительно выборочного применения правосудия.

“Мы продолжим внимательно следить за развитием событий в Украине, и ожидаем полного выполнения заключения Совета иностранных дел ЕС от 10 декабря 2012 года и решения саммита Украина-ЕС от 25 февраля 2013 года”, - подчеркнули К.Эштон и С.Фюле.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях, таким образом, экс-министр будет отбывать наказание в Менской исправительной колонии до конца четырехлетнего срока, который истекает в 2014 году.

Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконный прием на работу в милицию своего личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также очень пышное празднование Дня милиции в 2008-2009 годах.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный ущерб) с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

Кроме того, суд признал виновным в совершении преступления бывшего водителя Ю.Луценко Л.Приступлюка и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой на два года.

16 мая 2012 г. Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

Ю.Луценко отбывает наказание в Менской колонии в Черниговской области.

Справка УНИАН. 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял заключение, в котором заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства”, запланированного на ноябрь 2013 года, при условии прогресса в изменении избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.