Оппозиция усилила блокирование ВР

Оппозиция усилила блокирование трибуны и президиума Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время трибуну блокируют почти все народные депутаты из фракции “Батькивщина” и частично депутаты из фракций “Свобода” и “УДАР”.

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов в сессионном зале провел совещание, что-то объясняя народным депутатам из своей фракции. После этого часть «регионалов» покинула сессионный зал, но большинство депутатов из фракции ПР остаются.

На данное время заседание парламента так и не началось.

Как сообщал УНИАН, депутаты от оппозиции 2 апреля заблокировали работу ВР после того, как не был поддержан проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы”.

Документом предусматривалось назначить очередные выборы в столице на 2 июня 2013 года.

Позже лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк назвал три требования оппозиции, по которым она блокирует работу Верховной Рады. По его словам, первое требование - это назначение выборов в Киеве, вторая - отмена пенсионной реформы, третья - рассмотрение вопроса об отставке Кабинета министров Украины.