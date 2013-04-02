ВР взялась за выборы в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, член Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ольга Михайленко отметила на заседании парламента, что к данному проекту постановления не было ни одной поправки.

В то же время она прибавила, что комитет собирался рассмотреть данный вопрос завтра.

Народный депутат Украины Руслан Князевич (фракция “Батькивщина”) отметил, что парламент безотлагательно должен принять решение о проведения выборов в Киеве, поскольку сегодня последний день, когда можно принять решение о назначении этих выборов именно на 2 июня.

Он подчеркнул, что представление в Конституционном суде Украины “не имеет никакого отношения к Киеву”, поскольку в нем затрагиваются вопросы о выборах в местные органы самоуправления в целом. Он отметил, что именно парламент должен определяться с датой выборов.