У Кличко думают, что сегодняшнее заседание ВР будет «неспокойным»

Заседание Верховной Рады сегодня будет “неспокойным”, сказал в комментарии УНИАН член фракции УДАР Валерий Карпунцов.

По его словам, акция в поддержку евроинтеграции, которая сейчас проходит под парламентом, проходит под лозунгом “За Партию регионов”. “Вы знаете, что так назвали, но это Партия регионов”, - сказал депутат.

На вопрос о численности акции оппозиции с требованием проведения выборов в Киеве, которая должна начаться в 10.00 под ВР, В.Карпунцов не смог дать точный ответ. “Собираем наших сторонников внизу. Будет колонна”, - сказал он.

По словам В.Карпунцова, эта акция должна быть спокойной, однако заседание ВР будет “неспокойным”.

“На счет блокирования: я лично против блокирования вообще по таким поводам. Блокирование - это один из исключительных методов, тактическая мера оппозиции, этим злоупотреблять нельзя”, - сказал В.Карпунцов.