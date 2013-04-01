Янукович назначил заместителей министра Клименко

Также глава государства назначил Виктора Левицкого заместителем министра доходов и сборов - руководителем аппарата и Андрея Игнатова - заместителем министра.

Тексты соответствующих указов обнародованы на сайте Президента Украины.

Другими указами В.Янукович освободил С.Дериволкова и А.Игнатова от должностей заместителей председателя Государственной налоговой службы Украины, а также Александра Дороховского - с должности первого заместителя председателя Гостаможслужбы.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года указом Президента на базе Государственной налоговой и Государственной таможни служб было создано Министерство налогов и сборов, которое возглавил Александр Клименко.