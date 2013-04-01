Власенко назвал дату допроса Гайдука по делу Щербаня

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко.

«Допрос будет 8 апреля. Мы тогда сказали, что 5-го будет ориентировочно, но судья назначила на 8-е число. Будет Гайдук», - сказал С.Власенко.

В то же время защитник выразил убеждение, что допросы свидетелей по делу Е.Щербаня проводятся в нарушение действующего законодательства.

«Я еще раз подчеркну, что эти допросы проводятся в нарушение статьи 225 УПК, которая четко говорит, что такие допросы могут проводиться только в случае, если есть угроза жизни свидетеля, в плане, если он серьезно болен и может не дожить до суда, или есть угроза его физического уничтожения, или серьезного давления на него. При этом суд удовлетворяет все это. Это абсурд», - подчеркнул С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, суд удовлетворил ходатайство защитников Ю.Тимошенко относительно допроса в судебном заседании в рамках досудебного расследования по делу об убийстве Е.Щербаня бизнесменов Сергея Таруты и В.Гайдука.

27 марта защитники Ю.Тимошенко сообщили, что будут требовать допроса С.Таруты и В.Гайдука на открытом судебном заседании. Они являются свидетелями Генеральной прокуратуры, уже допрашивались следователями и показания есть в материалах дела.

С.Власенко заявлял, что «показания этих людей, очевидно, вступают в конфликт с показаниями Владимира Щербаня, и прокуратура почему-то не хочет их допрашивать в публичном режиме».