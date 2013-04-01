«Феофания» заказала «Киевгорстрою» очередной ремонт на 182 млн гривень

Как сообщает Интернет-ресурс «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок», стоимость соглашения составила 182,25 млн. грн.

Ремонт предусматривает переоборудование вспомогательных зданий и сетей насосной и кислородной станций, хранилища рентгеновской пленки, здания под установление дизель-генераторной установки, подземных галерей и инженерных сетей, расширение двух лифтовых шахт и переоборудование лифтов, внешние работы по отделке фасадов и ремонту кровли и др.

Кроме того, запланировано установление медицинского оборудования: монтаж деталей заведений и элементов магнитно-резонансного томографа, мультиспирального компьютерного томографа, стенных и потолочных консолей и стенных прикроватных панелей.

В сентябре прошлого года «Феофания» уже заказывала ремонт этого же корпуса стоимостью 38 млн. грн. Подряд также получил «Киевгорстрой», который до конца 2012 года должен был отремонтировать инженерные сети, коммуникации, установить автономный генератор, заменить четыре лифта в здании пищеблока, реконструировать насосную станцию. Однако в конкурсной документации нового тендера сообщается, что в 2012 году были выполнены работы лишь на 40 тыс. грн.

Согласно новой тендерной документации, корпус должны завершить до конца 2015 года. Работы финансируют из государственного бюджета.

Ремонт заказывают согласно распоряжению Кабинета министров от 5 ноября 2012 года. Согласно настоящему документу, общая смета строительных работ по корпусу № 3 «Феофании» должна составить 465,77 млн. грн.

Руководителем ПАО «ХК «Киевгорстрой» год назад был назначен экс-заместитель министра обороны (2010-2012) Игорь Кушнир, выходец из Кременчуга Полтавской области, депутат Кременчугского городского совета на протяжении трех созывов, сейчас - от Партии регионов. С середины 80-х до начала 2000-х в Полтавской области также работал председатель КГГА Александр Попов. В 1984-1986 годах он был мастером участка в тресте «Кременчугрудстрой», позже занимал должности председателя Комсомольского городского совета и заместителя председателя правления Ассоциации городов Полтавщины.

Единственным конкурентом «Киевгорстроя» на этом тендере было ООО «УНР ПИБ» Андрея Бондарца и Владимира Проститова. Эта компания с уставным капиталом 34 тыс. грн известна, в частности, как генподрядчик переобустраивания президентской резиденции «Синегора», на которую с августа 2011 года фирма получила подрядов на 157,13 млн. грн.

Корпус № 3 клинической больницы «Феофания» известен тем, что в 2010-2011 году здесь после перенесенных инфарктов лечились вице-премьер Борис Колесников и советник Президента Анна Герман. В восьмиэтажном корпусе на 235 кроватей работают 490 человек персонала.

В целом же в «Феофании» функционируют 12 корпусов для обеспечения высокоспециализированной медицинской помощи пациентам. Комплекс занимает площадь 49 га. Больница осуществляет стационарное медицинское обслуживание.