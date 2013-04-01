Тягнибок говорит, что сегодня двух нардепов не пустили на Кабмин
Тягнибок заявляет, что сегодня двух депутатов не допустили на заседание правительства.
Председатель фракции “Свобода” Олег Тягнибок заявляет, что сегодня двух народных депутатов - Александра Мирного и Юрия Сиротюка - не допустили на заседание Кабинета министров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
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О.Тягнибок обратился к председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку по поводу таких незаконных действий Кабинета министров. О.Тягнибок отметил, что правительство на сегодняшнем “тайном заседании” рассматривает вопрос, в частности, о ратификации соглашения между правительствами Украины и России о реадмиссии и реализации программы военно-технического сотрудничества.
“Сегодня они рассматривают вопрос о размещении акций предприятий топливно-энергетического комплекса, об изменениях к порядку использования средств в поддержку развития предприятий АПК, о перераспределении расходов, предусмотренных в госбюджете для Минрегионстроя”, - отметил О.Тягнибок.
При этом он добавил, что в повестке дня “даже есть (вопрос) под грифом «секретно», который должен докладывать министр экономического развития и торговли Прасолов”.