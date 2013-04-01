Тягнибок говорит, что сегодня двух нардепов не пустили на Кабмин

Председатель фракции “Свобода” Олег Тягнибок заявляет, что сегодня двух народных депутатов - Александра Мирного и Юрия Сиротюка - не допустили на заседание Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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О.Тягнибок обратился к председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку по поводу таких незаконных действий Кабинета министров. О.Тягнибок отметил, что правительство на сегодняшнем “тайном заседании” рассматривает вопрос, в частности, о ратификации соглашения между правительствами Украины и России о реадмиссии и реализации программы военно-технического сотрудничества.

“Сегодня они рассматривают вопрос о размещении акций предприятий топливно-энергетического комплекса, об изменениях к порядку использования средств в поддержку развития предприятий АПК, о перераспределении расходов, предусмотренных в госбюджете для Минрегионстроя”, - отметил О.Тягнибок.

При этом он добавил, что в повестке дня “даже есть (вопрос) под грифом «секретно», который должен докладывать министр экономического развития и торговли Прасолов”.